07.11.2025 06:31:29
Savola Group Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Savola Group Registered präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,720 SAR je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Savola Group Registered mit einem Umsatz von insgesamt 6,63 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,06 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 9,32 Prozent gesteigert.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,750 SAR sowie einen Umsatz von 6,50 Milliarden SAR prognostiziert.
