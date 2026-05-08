Savola Group Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Savola Group Registered ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Savola Group Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,96 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,630 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 7,29 Milliarden SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,60 Milliarden SAR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,547 SAR sowie einem Umsatz von 7,29 Milliarden SAR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at