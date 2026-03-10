|
10.03.2026 06:31:29
Savola Group Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Savola Group Registered äußerte sich am 08.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 SAR. Im Vorjahresviertel waren 9,90 SAR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,80 Milliarden SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Savola Group Registered einen Umsatz von 4,77 Milliarden SAR eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,93 SAR beziffert. Im Vorjahr hatte Savola Group Registered 10,61 SAR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 26,08 Milliarden SAR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 23,99 Milliarden SAR umgesetzt.
Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,45 SAR ausgegangen, während der Umsatz auf 27,01 Milliarden SAR prognostiziert worden war.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.