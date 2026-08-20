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20.08.2026 06:31:29
Savox Communications Oy (Ltd) Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Savox Communications Oy (Ltd) Registered hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,090 EUR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,4 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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