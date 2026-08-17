Sawaca Business Machines legte Quartalsergebnis vor

Sawaca Business Machines lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 31,3 Millionen INR – eine Minderung von 63,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 84,7 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at