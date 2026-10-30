Sawada gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sawada hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 100,33 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sawada ein EPS von 119,10 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,39 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,52 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at