Sawaeed hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sawaeed präsentierte am 27.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 AED beziffert, während im Vorjahresquartal 0,370 AED je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 117,3 Millionen AED vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sawaeed 103,3 Millionen AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.at