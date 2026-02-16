SAWAFUJI ELECTRIC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SAWAFUJI ELECTRIC hat am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 37,20 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -29,610 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat SAWAFUJI ELECTRIC im vergangenen Quartal 6,30 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAWAFUJI ELECTRIC 5,60 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at