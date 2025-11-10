SAWAFUJI ELECTRIC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SAWAFUJI ELECTRIC hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

SAWAFUJI ELECTRIC hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 51,42 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -18,270 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 5,56 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at