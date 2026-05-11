SAWAFUJI ELECTRIC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SAWAFUJI ELECTRIC stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 70,52 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAWAFUJI ELECTRIC 72,06 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,42 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,76 Milliarden JPY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,78 JPY. Im Vorjahr waren 57,43 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SAWAFUJI ELECTRIC 25,01 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 23,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at