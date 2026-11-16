SAWAI GROUP: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SAWAI GROUP hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 21,58 JPY, nach 8,27 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 50,40 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,33 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at