18.05.2026 06:31:29

SAWAI GROUP hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SAWAI GROUP gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,70 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -115,730 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAWAI GROUP in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,81 Milliarden JPY im Vergleich zu 45,82 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 90,39 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 96,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 201,68 Milliarden JPY, während im Vorjahr 189,02 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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