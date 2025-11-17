|
17.11.2025 06:31:29
SAWAI GROUP stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SAWAI GROUP stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 8,27 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 28,40 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat SAWAI GROUP im vergangenen Quartal 49,33 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAWAI GROUP 43,54 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!