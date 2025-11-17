SAWAI GROUP stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SAWAI GROUP stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 8,27 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 28,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat SAWAI GROUP im vergangenen Quartal 49,33 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAWAI GROUP 43,54 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at