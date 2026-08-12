SAWAI GROUP zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SAWAI GROUP lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 25,91 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAWAI GROUP noch ein Gewinn pro Aktie von 42,36 JPY in den Büchern gestanden.

SAWAI GROUP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,57 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 49,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at