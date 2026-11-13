SAXA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SAXA lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 20,99 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 15,64 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,96 Milliarden JPY – ein Plus von 5,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAXA 11,29 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at