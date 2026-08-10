SAXA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SAXA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 874,77 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAXA 31,66 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,22 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,91 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at