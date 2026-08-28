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28.08.2026 06:31:29
Saxlund Group Registered präsentierte Quartalsergebnisse
Saxlund Group Registered präsentierte in der am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 SEK gegenüber -0,110 SEK im Vorjahresquartal verkündet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Saxlund Group Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48,2 Millionen SEK im Vergleich zu 58,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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