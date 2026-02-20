20.02.2026 06:31:28

Saxlund Group Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Saxlund Group Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,85 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,560 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,19 Prozent auf 62,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 78,6 Millionen SEK gelegen.

Saxlund Group Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,240 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -5,330 SEK je Aktie gewesen.

Saxlund Group Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 228,71 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 307,32 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

