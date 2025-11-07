Say Reklamcilik Yapi Dekorasyon Proje Taahhut Sanayi ve Ticaret: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Say Reklamcilik Yapi Dekorasyon Proje Taahhut Sanayi ve Ticaret hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,74 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Say Reklamcilik Yapi Dekorasyon Proje Taahhut Sanayi ve Ticaret -0,110 TRY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 443,4 Millionen TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Say Reklamcilik Yapi Dekorasyon Proje Taahhut Sanayi ve Ticaret einen Umsatz von 406,4 Millionen TRY eingefahren.

Redaktion finanzen.at