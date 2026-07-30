Sayaji Hotels (Indore): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sayaji Hotels (Indore) hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Sayaji Hotels (Indore) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,19 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,86 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 265,2 Millionen INR – ein Plus von 11,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sayaji Hotels (Indore) 237,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at