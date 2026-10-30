Sayaji Hotels (Indore) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sayaji Hotels (Indore) hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 15,86 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,580 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 191,8 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sayaji Hotels (Indore) 210,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at