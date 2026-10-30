Sayaji Hotels (Pune): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sayaji Hotels (Pune) ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sayaji Hotels (Pune) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 13,78 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17,51 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,72 Prozent auf 195,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 188,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at