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04.11.2026 06:31:28
Sayaji Hotels stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sayaji Hotels hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,46 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,620 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 47,88 Prozent auf 165,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 316,7 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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