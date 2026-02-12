Sayaji Hotels verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sayaji Hotels hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,49 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,64 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 439,4 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sayaji Hotels 425,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at