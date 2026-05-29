Sayaji Hotels: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sayaji Hotels hat am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 3,46 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sayaji Hotels -2,440 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 376,5 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 5,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 396,5 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 3,610 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Sayaji Hotels ein Ergebnis je Aktie von 1,18 INR vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,49 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,38 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at