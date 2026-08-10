Sayaji Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sayaji Industries hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Sayaji Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,78 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,490 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,88 Milliarden INR – ein Plus von 5,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sayaji Industries 2,72 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at