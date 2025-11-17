Sayaji Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sayaji Industries stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,67 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,230 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Sayaji Industries mit einem Umsatz von insgesamt 2,49 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16,08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at