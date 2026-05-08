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08.05.2026 06:31:29
Sayaji Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sayaji Industries hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,33 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 2,68 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 8,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,540 INR eingefahren. Im Vorjahr waren -4,430 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Sayaji Industries mit einem Umsatz von insgesamt 10,72 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 10,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 6,84 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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