SAYLOR ADVERTISING: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SAYLOR ADVERTISING hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

SAYLOR ADVERTISING hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 11,41 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,130 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat SAYLOR ADVERTISING 521,1 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 466,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

