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12.08.2026 06:31:29
SAYLOR ADVERTISING gewährte Anlegern Blick in die Bücher
SAYLOR ADVERTISING äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei -10,37 JPY. Ein Jahr zuvor waren -17,490 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 476,1 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAYLOR ADVERTISING einen Umsatz von 417,9 Millionen JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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