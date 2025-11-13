SAYLOR ADVERTISING: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SAYLOR ADVERTISING äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4,43 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SAYLOR ADVERTISING ein Ergebnis je Aktie von -8,830 JPY vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,02 Prozent auf 477,5 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 454,7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at