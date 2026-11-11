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11.11.2026 06:31:29
SAYLOR ADVERTISING: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
SAYLOR ADVERTISING stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
SAYLOR ADVERTISING vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,37 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,430 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 510,5 Millionen JPY – ein Plus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAYLOR ADVERTISING 477,5 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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