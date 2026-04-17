Daniels Corporate Advisory Aktie
ISIN: US2362581090
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17.04.2026 23:30:39
Sazerac Prepares $15 Billion Cash Offer for Maker of Jack Daniel’s
The Kentucky spirits company’s bid for Brown-Forman comes as the industry is being buffeted by a decline in alcohol consumption.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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