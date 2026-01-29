SB Financial Group Aktie
WKN: A0D90J / ISIN: US78176P1084
|
29.01.2026 23:44:39
SB Financial Group Reports Advance In Q4 Profit
(RTTNews) - SB Financial Group (RBNF) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $3.91 million, or $0.63 per share. This compares with $3.63 million, or $0.55 per share, last year.
Excluding items, SB Financial Group reported adjusted earnings of $4.04 million or $0.65 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.4% to $19.27 million from $16.84 million last year.
SB Financial Group earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.91 Mln. vs. $3.63 Mln. last year. -EPS: $0.63 vs. $0.55 last year. -Revenue: $19.27 Mln vs. $16.84 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SB Financial Group Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu SB Financial Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SB Financial Group Inc
|22,58
|3,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Dow zum Handelsende in Grün - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.