SB Financial Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SB Financial Group präsentierte am 29.04.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,300 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SB Financial Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,648 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 34,84 Prozent zurück. Hier wurden 13,4 Millionen USD gegenüber 20,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at