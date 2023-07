SB Financial Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SB Financial Group äußerte sich am 28.07.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,450 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SB Financial Group 0,370 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 14,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SB Financial Group 14,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at