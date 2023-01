SB Financial Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SB Financial Group präsentierte in der am 27.01.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Das EPS wurde auf 0,490 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SB Financial Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 15,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,63 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 17,83 Prozent auf 68,58 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 56,35 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at