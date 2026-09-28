SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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28.09.2026 16:59:42
SB-Kassen im Supermarkt: Was sie wem bringen
Der Vorteil von Self Checkout-Kassen liegt auf der Hand: Die Warteschlangen werden kürzer. Trotzdem machen große US-Unternehmen derzeit einen Rückzieher. Welche Probleme bergen Selbstbedienungskassen und wie steht es in Österreich?Weiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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