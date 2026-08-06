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06.08.2026 06:31:29
SB Mobile Service präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SB Mobile Service hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,74 Prozent auf 11,39 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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