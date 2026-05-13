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13.05.2026 06:31:29
SB Mobile Service: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
SB Mobile Service lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,08 USD gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SB Mobile Service im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,75 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 11,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,750 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat SB Mobile Service im vergangenen Geschäftsjahr 46,71 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SB Mobile Service 42,93 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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