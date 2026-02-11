SB Mobile Service stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SB Mobile Service hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 11,65 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SB Mobile Service 10,89 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at