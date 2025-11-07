SB Mobile Service vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SB Mobile Service äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,29 USD. Im letzten Jahr hatte SB Mobile Service einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie eingefahren.

SB Mobile Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,81 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at