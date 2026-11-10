SB Mobile Service vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SB Mobile Service lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,290 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,46 Milliarden USD – ein Plus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SB Mobile Service 11,82 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at