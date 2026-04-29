SBA Communications REIT Aktie
WKN DE: A2DKP8 / ISIN: US78410G1040
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29.04.2026 22:08:36
SBA Communications Corporation Reports Retreat In Q1 Income
(RTTNews) - SBA Communications Corporation (SBAC) reported earnings for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $184.83 million, or $1.74 per share. This compares with $220.73 million, or $2.04 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.9% to $703.43 million from $664.24 million last year.
SBA Communications Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $184.83 Mln. vs. $220.73 Mln. last year. -EPS: $1.74 vs. $2.04 last year. -Revenue: $703.43 Mln vs. $664.24 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 2.839 B To $ 2.884 B
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