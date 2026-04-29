SBA Communications Corporation Reports Retreat In Q1 Income

(RTTNews) - SBA Communications Corporation (SBAC) reported earnings for first quarter that Dropped, from the same period last year

The company's earnings totaled $184.83 million, or $1.74 per share. This compares with $220.73 million, or $2.04 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 5.9% to $703.43 million from $664.24 million last year.

SBA Communications Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $184.83 Mln. vs. $220.73 Mln. last year. -EPS: $1.74 vs. $2.04 last year. -Revenue: $703.43 Mln vs. $664.24 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 2.839 B To $ 2.884 B