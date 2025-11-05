SBA Communications REIT (A): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SBA Communications REIT (A) hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

SBA Communications REIT (A) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,40 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SBA Communications REIT (A) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 732,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 667,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at