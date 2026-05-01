SBA Communications REIT (A) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SBA Communications REIT (A) lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SBA Communications REIT (A) 2,04 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,90 Prozent auf 703,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 664,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at