SBA Communications REIT (A): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SBA Communications REIT (A) lud am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SBA Communications REIT (A) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,09 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 715,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 699,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at