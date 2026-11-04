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04.11.2026 06:31:28
SBA Communications REIT (A) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
SBA Communications REIT (A) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 2,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SBA Communications REIT (A) 2,20 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,51 Prozent auf 713,9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 732,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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