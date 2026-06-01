SBC Exports gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SBC Exports hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 INR. Im Vorjahresviertel hatte SBC Exports 0,080 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,42 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 963,0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,530 INR, nach 0,280 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,03 Milliarden INR – ein Plus von 34,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SBC Exports 3,00 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at