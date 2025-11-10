SBC Exports mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SBC Exports hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,24 INR gegenüber 0,110 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 847,0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SBC Exports einen Umsatz von 659,8 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at